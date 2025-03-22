Боевая граната лежала возле дома на Алексеевке в Харькове — люди вызвали копов

Возле жилого дома на проспекте Победы днем 21 марта местная жительница увидела гранату и позвонила в полицию.

Копы получили вызов около 13 часов, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Предмет, похожий на гранату, лежал на земле. Инспекторы обеспечили охрану места происшествия, чтобы никто не приближался к потенциально опасному объекту, и вызвали профильные службы.

Взрывотехники подтвердили, что найденный предмет является боевой гранатой. Специалисты обезвредили ее, отсоединив корпус от взрывателя. В дальнейшем делом займутся следователи.

Копы напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета нужно немедленно позвонить на номер 102. Предмета нельзя касаться, пытаться перенести или разобрать.