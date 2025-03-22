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Боевая граната лежала возле дома на Алексеевке в Харькове — люди вызвали копов

Происшествия 14:14   22.03.2025
Елена Нагорная
Боевая граната лежала возле дома на Алексеевке в Харькове — люди вызвали копов Фото: УПП в Харьковской области

Возле жилого дома на проспекте Победы днем 21 марта местная жительница увидела гранату и позвонила в полицию.

Копы получили вызов около 13 часов, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Предмет, похожий на гранату, лежал на земле. Инспекторы обеспечили охрану места происшествия, чтобы никто не приближался к потенциально опасному объекту, и вызвали профильные службы.

Взрывотехники подтвердили, что найденный предмет является боевой гранатой. Специалисты обезвредили ее, отсоединив корпус от взрывателя. В дальнейшем делом займутся следователи.

Копы напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета нужно немедленно позвонить на номер 102. Предмета нельзя касаться, пытаться перенести или разобрать.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 14:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле жилого дома на проспекте Победы днем 21 марта местная жительница увидела гранату и позвонила в полицию.".