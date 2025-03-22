Боевая граната лежала возле дома на Алексеевке в Харькове — люди вызвали копов
Фото: УПП в Харьковской области
Возле жилого дома на проспекте Победы днем 21 марта местная жительница увидела гранату и позвонила в полицию.
Копы получили вызов около 13 часов, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Предмет, похожий на гранату, лежал на земле. Инспекторы обеспечили охрану места происшествия, чтобы никто не приближался к потенциально опасному объекту, и вызвали профильные службы.
Взрывотехники подтвердили, что найденный предмет является боевой гранатой. Специалисты обезвредили ее, отсоединив корпус от взрывателя. В дальнейшем делом займутся следователи.
Копы напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета нужно немедленно позвонить на номер 102. Предмета нельзя касаться, пытаться перенести или разобрать.
Читайте также: Стрельба возле «Никольского» в центре Харькова: делом занялась полиция (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Алексеевка, граната, новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Боевая граната лежала возле дома на Алексеевке в Харькове — люди вызвали копов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 14:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле жилого дома на проспекте Победы днем 21 марта местная жительница увидела гранату и позвонила в полицию.".