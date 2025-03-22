Стрельба возле «Никольского» в центре Харькова: делом занялась полиция (видео)

Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в центре Харькова вечером 21 марта.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, видео, на котором мужчина из окна автомобиля выстрелил в воздух, они обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Личность мужчины устанавливают. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Отметим, ранее в Telegram-каналах публиковали видео, на котором пассажир черного авто делает выстрел в воздух возле ТРЦ «Никольский».

Видео из Telegram-каналов