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Стрельба возле «Никольского» в центре Харькова: делом занялась полиция (видео)

Происшествия 09:10   22.03.2025
Елена Нагорная
Стрельба возле «Никольского» в центре Харькова: делом занялась полиция (видео) Скриншот

Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в центре Харькова вечером 21 марта.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, видео, на котором мужчина из окна автомобиля выстрелил в воздух, они обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Личность мужчины устанавливают. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Отметим, ранее в Telegram-каналах публиковали видео, на котором пассажир черного авто делает выстрел в воздух возле ТРЦ «Никольский».

Видео из Telegram-каналов

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 09:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в центре Харькова вечером 21 марта.".