Стрельба возле «Никольского» в центре Харькова: делом занялась полиция (видео)
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Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в центре Харькова вечером 21 марта.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, видео, на котором мужчина из окна автомобиля выстрелил в воздух, они обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Личность мужчины устанавливают. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Отметим, ранее в Telegram-каналах публиковали видео, на котором пассажир черного авто делает выстрел в воздух возле ТРЦ «Никольский».
Видео из Telegram-каналов
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 09:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в центре Харькова вечером 21 марта.".