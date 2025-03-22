Стрілянина в центрі Харкова – справою зайнялася поліція (відео)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини в центрі Харкова ввечері 21 березня.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, відео, на якому чоловік із вікна автомобіля вистрілив у повітря, вони виявили під час моніторингу соцмереж. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Особу чоловіка встановлюють. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Зазначимо, раніше у телеграм-каналах публікували відео, на якому пасажир чорного авто робить постріл у повітря біля ТРЦ «Нікольський».

Відео з телеграм-каналів