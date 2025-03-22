Бойова граната лежала біля житлового будинку на Олексіївці в Харкові

Біля житлового будинку на проспекті Перемоги вдень 21 березня місцева мешканка побачила гранату та зателефонувала в поліцію.

Копи отримали виклик близько 13-ї години, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Предмет, схожий на гранату, лежав на землі. Інспектори забезпечили охорону місця події, щоб ніхто не наближався до потенційно небезпечного об’єкта, та викликали профільні служби.

Вибухотехніки підтвердили, що знайдений предмет є бойовою гранатою. Фахівці знешкодили її, від’єднавши корпус від підривника. Надалі справою займуться слідчі.

Копи нагадують, що при виявленні підозрілого предмета слід негайно зателефонувати на номер 102. Не можна торкатися предмета, намагатися перенести чи розібрати.