Бойова граната лежала біля житлового будинку на Олексіївці в Харкові
Фото: УПП у Харківській області
Біля житлового будинку на проспекті Перемоги вдень 21 березня місцева мешканка побачила гранату та зателефонувала в поліцію.
Копи отримали виклик близько 13-ї години, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Предмет, схожий на гранату, лежав на землі. Інспектори забезпечили охорону місця події, щоб ніхто не наближався до потенційно небезпечного об’єкта, та викликали профільні служби.
Вибухотехніки підтвердили, що знайдений предмет є бойовою гранатою. Фахівці знешкодили її, від’єднавши корпус від підривника. Надалі справою займуться слідчі.
Копи нагадують, що при виявленні підозрілого предмета слід негайно зателефонувати на номер 102. Не можна торкатися предмета, намагатися перенести чи розібрати.
Читайте також: Стрілянина в центрі Харкова – справою зайнялася поліція (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Алексеевка, граната, новини Харкова, патрульная полиция Харьковской области;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Бойова граната лежала біля житлового будинку на Олексіївці в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 14:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля житлового будинку на проспекті Перемоги вдень 21 березня місцева мешканка побачила гранату та зателефонувала в поліцію.".