Нічна пожежа в 16-поверхівці на Олексіївці: у ДСНС розповіли, що горіло
Займання у шістнадцятиповерховому будинку на проспекті Людвіга Свободи, 32, у Харкові сталося у ніч проти 30 грудня.
Відео пожежі поширили у телеграм-каналах.
Як розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, на технічному поверсі горіли домашні речі та сміття. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Вогонь загасили о 2:20.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Її попередня причина – коротке замикання.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, підліток травмувався на гірці на Каскаді. Навколо неї знаходяться дерева. В одне з них і влетів потерпілий. Кадри поширив місцевий телеграм-канал. Підписники, які надіслали відео, попередили: використання цієї гірки небезпечне. При цьому людей там багато.
30 Грудня 2025 в 08:48