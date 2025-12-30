Нічна пожежа в 16-поверхівці на Олексіївці: у ДСНС розповіли, що горіло

Займання у шістнадцятиповерховому будинку на проспекті Людвіга Свободи, 32, у Харкові сталося у ніч проти 30 грудня.

Відео пожежі поширили у телеграм-каналах.

Як розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, на технічному поверсі горіли домашні речі та сміття. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Вогонь загасили о 2:20.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Її попередня причина – коротке замикання.

