Нічна пожежа в 16-поверхівці на Олексіївці: у ДСНС розповіли, що горіло

Оригінально 08:48   30.12.2025
Олена Нагорна
Нічна пожежа в 16-поверхівці на Олексіївці: у ДСНС розповіли, що горіло

Займання у шістнадцятиповерховому будинку на проспекті Людвіга Свободи, 32, у Харкові сталося у ніч проти 30 грудня.

Відео пожежі поширили у телеграм-каналах.

 

Як розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, на технічному поверсі горіли домашні речі та сміття. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Вогонь загасили о 2:20.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Її попередня причина – коротке замикання.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, підліток травмувався на гірці на Каскаді. Навколо неї знаходяться дерева. В одне з них і влетів потерпілий. Кадри поширив місцевий телеграм-канал. Підписники, які надіслали відео, попередили: використання цієї гірки небезпечне. При цьому людей там багато.

Читайте також: Найбільше атак РФ напередодні на Харківщині було в районі Вовчанська – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
