За 3 дні супермаркет «Рост», зруйнований росіянами у Харкові, знову запрацює
7 листопада супермаркет “Рост” на Олексіївці, який був пошкоджений ударом ФАБ-250 у Харкові, відкриє перший поверх о 8:00, повідомила пресслужба закладу на їхній сторінці в Інстаграм.
«З 7 листопада о 8:00 ранку ми знову чекаємо на Вас! Після ремонтних робіт ми готові будемо забезпечити вас свіжими продуктами та улюбленими товарами», – заявили представники супермаркету.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про «приліт» у районі супермаркету у Шевченківському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 15 людей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Алексеевка, прилет, рост, супермаркет, ФАБ-250, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 21:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада супермаркет “Рост” на Олексіївці, який був пошкоджений ударом ФАБ-250 у Харкові, відкриє перший поверх о 8:00. ".