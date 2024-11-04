За 3 дні супермаркет «Рост», зруйнований росіянами у Харкові, знову запрацює

7 листопада супермаркет “Рост” на Олексіївці, який був пошкоджений ударом ФАБ-250 у Харкові, відкриє перший поверх о 8:00, повідомила пресслужба закладу на їхній сторінці в Інстаграм.

«З 7 листопада о 8:00 ранку ми знову чекаємо на Вас! Після ремонтних робіт ми готові будемо забезпечити вас свіжими продуктами та улюбленими товарами», – заявили представники супермаркету.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про «приліт» у районі супермаркету у Шевченківському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 15 людей.