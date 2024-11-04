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За 3 дні супермаркет «Рост», зруйнований росіянами у Харкові, знову запрацює

Суспільство 21:56   04.11.2024
Оксана Якушко
За 3 дні супермаркет «Рост», зруйнований росіянами у Харкові, знову запрацює

7 листопада супермаркет “Рост” на Олексіївці, який був пошкоджений ударом ФАБ-250 у Харкові, відкриє перший поверх о 8:00, повідомила пресслужба закладу на їхній сторінці в Інстаграм.

«З 7 листопада о 8:00 ранку ми знову чекаємо на Вас! Після ремонтних робіт ми готові будемо забезпечити вас свіжими продуктами та улюбленими товарами», – заявили представники супермаркету.

Нагадаємо,  вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов  підтвердив інформацію про «приліт» у районі супермаркету у Шевченківському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 15 людей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 21:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада супермаркет “Рост” на Олексіївці, який був пошкоджений ударом ФАБ-250 у Харкові, відкриє перший поверх о 8:00. ".