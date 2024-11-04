Через 3 дня супермаркет, разрушенный россиянами в Харькове, снова заработает

7 ноября супермаркет «Рост» на Алексеевке, который был поврежден ударом ФАБ-250 в Харькове, откроет первый этаж в 8:00, сообщила пресс-служба заведения на их странице в Инстаграм.

«С 7 ноября в 8:00 утра мы снова ждем Вас! После ремонтных работ мы готовы будем обеспечить вас свежими продуктами и любимыми товарами», — заявили представители супермаркета.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие обстрела пострадали 15 человек.