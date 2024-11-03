Повторные взрывы в Харькове: жилой район атаковали КАБами

Взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе плотной жилой застройки.

Дополнено в 22:38. В Харькове по Шевченковскому району ударили два КАБа, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также есть «прилет» в Малоданиловской громаде.

«От последних прилетов есть разрушения в жилых домах в одном из населенных пунктов громады», — проинформировал глава громады Александр Гололобов.

Дополнено в 22:35. В Харькове повреждено нежилое здание, сообщил Синегубов.

Дополнено в 22:33. «Предварительно прилеты в Шевченковском районе города. По имеющейся на данный момент информации, один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Уточняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

22:30. «Снова звуки взрывов слышны в Харькове. Будьте осторожны!» — написал Терехов.

ГУ Нацполиции в Харьковской области предупреждало об угрозе удара по городу авиабомбами.