Повторные взрывы в Харькове: жилой район атаковали КАБами
Взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе плотной жилой застройки.
Дополнено в 22:38. В Харькове по Шевченковскому району ударили два КАБа, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также есть «прилет» в Малоданиловской громаде.
«От последних прилетов есть разрушения в жилых домах в одном из населенных пунктов громады», — проинформировал глава громады Александр Гололобов.
Дополнено в 22:35. В Харькове повреждено нежилое здание, сообщил Синегубов.
Дополнено в 22:33. «Предварительно прилеты в Шевченковском районе города. По имеющейся на данный момент информации, один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Уточняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
22:30. «Снова звуки взрывов слышны в Харькове. Будьте осторожны!» — написал Терехов.
ГУ Нацполиции в Харьковской области предупреждало об угрозе удара по городу авиабомбами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, кабы, новости Харькова, полиция, терехов;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 22:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе плотной жилой застройки".