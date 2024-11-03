В Харькове прогремели взрывы: куда прилетело, видео

В Харькове около 20:55 раздалась серия взрывов. По информации мэра, удар был по лесополосе. По информации начальника ХОВА, прилетело в Шевченковский район. Также под ударом был Харьковский район.

Дополнено в 21:43. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал об ударе КАБов по лесополосе в Харькове (повреждены деревья, без пострадавших) и по Харьковскому району.

«Есть попадание КАБ в Харьковском районе, Дергачевская громада, с. Питомник, по предварительным данным, повреждение частного дома, без пострадавших», — отметил Синегубов.

Дополнено в 21:25. Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что минимум две российские бомбы ударили по территории ТГ. Он опубликовал видео с камер наблюдения, на одном из них слышен звук «прилета», на другом — видна вспышка.

Видео: Александр Гололобов

Видео: Александр Гололобов

Дополнено в 21:14. «Прилет по Харькову произошел в лесополосе. В этот раз, к счастью, без пострадавших и разрушений», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 21:08. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: по предварительной информации, удар ВС РФ пришелся по Шевченковскому району Харькова.

Дополнено в 21:01. «Есть информация об ударах по территории громады», — сообщил глава Малоданиловской ТГ Александр Гололобов.

Дополнено в 20:59. Один КАБ ударил по Харькову, остальные – по близкому пригороду, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Терехов.

«Слышны звуки взрывов! Город под ударом вражеских КАБов – будьте осторожны! Возможны еще пуски!» — предупредил мэр города Игорь Терехов.

Воздушную тревогу в Харькове и области объявили в 20:44. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации, а следом — о КАБе, летящем на Харьков.