Волонтери роздають будматеріали постраждалим від прильоту в Харкові

Наразі на місці прильоту працюють 60 волонтерів, повідомили у ХОВА.

Внаслідок обстрілу Шевченківського району міста 03 листопада пошкоджені скління вікон об’єкта інфраструктури, 4 торговельних павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторія, кав’ярня, 21 торговий кіоск, торгівельний центр, кафе, 2 житлових будинки, 10 автомобілів.

Наразі благодійники разом із ХОВА надають постраждалим від обстрілу мешканцям будинків будівельні матеріали, гуманітарну допомогу, гаряче харчування, психологічну допомогу.

На місцях прильотів наразі працюють 60 волонтерів ГО «Я Врятований», ГО «Добробат», «Їжа харків’янам», ГО «Рух Вільний Харків», БФ «Хаустов», ГО «Станція Харків», БФ «Душа Харкова – Роксана та команда».

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про «приліт» у районі супермаркету у Шевченківському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 15 людей.