Більше 750 вікон вибиті в Харкові після обстрілу РФ, пошкоджені 14 будівель
Фото: ХМР
У Харківській міськраді озвучили попередні дані про руйнування після обстрілу РФ.
“Внаслідок ворожих обстрілів, які сталися напередодні ввечері, у Шевченківському та Холодногірському районах було пошкоджено щонайменше 14 будівель. Там було вибито 556 вікон у квартирах, ще 204 – у місцях загального користування“, – написали в мерії.
У мерії уточнили, що працівники КП “Харківспецбуд” вже почали закривати контури в пошкоджених будинках.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 11:10;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді озвучили попередні дані про руйнування після обстрілу РФ.".