Більше 750 вікон вибиті в Харкові після обстрілу РФ, пошкоджені 14 будівель

У Харківській міськраді озвучили попередні дані про руйнування після обстрілу РФ.

“Внаслідок ворожих обстрілів, які сталися напередодні ввечері, у Шевченківському та Холодногірському районах було пошкоджено щонайменше 14 будівель. Там було вибито 556 вікон у квартирах, ще 204 – у місцях загального користування“, – написали в мерії.

У мерії уточнили, що працівники КП “Харківспецбуд” вже почали закривати контури в пошкоджених будинках.