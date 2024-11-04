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Більше 750 вікон вибиті в Харкові після обстрілу РФ, пошкоджені 14 будівель

Події 11:10   04.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Більше 750 вікон вибиті в Харкові після обстрілу РФ, пошкоджені 14 будівель Фото: ХМР

У Харківській міськраді озвучили попередні дані про руйнування після обстрілу РФ.

Внаслідок ворожих обстрілів, які сталися напередодні ввечері, у Шевченківському та Холодногірському районах було пошкоджено щонайменше 14 будівель. Там було вибито 556 вікон у квартирах, ще 204 – у місцях загального користування“, – написали в мерії.

Харків після обстрілу 04.11
Фото: ХМР
Харків після обстрілу 04.11
Фото: ХМР

У мерії уточнили, що працівники КП “Харківспецбуд” вже почали закривати контури в пошкоджених будинках.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді озвучили попередні дані про руйнування після обстрілу РФ.".