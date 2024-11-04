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Як Олексіївка відновлюється після вечірнього “прильоту” (фото)

Репортаж 10:00   04.11.2024
Олена Нагорна
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як Олексіївка відновлюється після вечірнього “прильоту” (фото)

Зранку комунальники та волонтери вже ліквідовують наслідки ворожого “прильоту” в Шевченківському районі Харкова.

Обстріл Олексіївки 03.11

Обстріл Олексіївки 03.11

Обстріл Олексіївки 03.11

Комунальники прибирають сміття, яке залишилося після обстрілу, поламані гілки, а також закривають вибиті вікна.

Обстріл Олексіївки 03.11

Обстріл Олексіївки 03.11

Обстріл Олексіївки 03.11

Крім того, працівники відновлюють трамвайні колії, які постраждали через обстріл. Також, передає кореспондент МГ “Об’єктив” із місця подій, біля пошкоджених будинків працюють волонтери.

Обстріл Олексіївки 03.11

Обстріл Олексіївки 03.11

Нагадаємо,  вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов  підтвердив інформацію про «приліт» у районі супермаркету у Шевченківському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 15 людей.

Читайте також: Фото та відео з місця «прильоту» у Харкові опублікували (оновлено)

Автор: Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку комунальники та волонтери вже ліквідовують наслідки ворожого “прильоту” в Шевченківському районі Харкова.".