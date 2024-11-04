Як Олексіївка відновлюється після вечірнього “прильоту” (фото)
Зранку комунальники та волонтери вже ліквідовують наслідки ворожого “прильоту” в Шевченківському районі Харкова.
Комунальники прибирають сміття, яке залишилося після обстрілу, поламані гілки, а також закривають вибиті вікна.
Крім того, працівники відновлюють трамвайні колії, які постраждали через обстріл. Також, передає кореспондент МГ “Об’єктив” із місця подій, біля пошкоджених будинків працюють волонтери.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про «приліт» у районі супермаркету у Шевченківському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 15 людей.
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: КАБ, обстріл, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 10:00;
Кореспондент Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку комунальники та волонтери вже ліквідовують наслідки ворожого “прильоту” в Шевченківському районі Харкова.".