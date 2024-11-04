Як Олексіївка відновлюється після вечірнього “прильоту” (фото)

Зранку комунальники та волонтери вже ліквідовують наслідки ворожого “прильоту” в Шевченківському районі Харкова.

Комунальники прибирають сміття, яке залишилося після обстрілу, поламані гілки, а також закривають вибиті вікна.

Крім того, працівники відновлюють трамвайні колії, які постраждали через обстріл. Також, передає кореспондент МГ “Об’єктив” із місця подій, біля пошкоджених будинків працюють волонтери.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про «приліт» у районі супермаркету у Шевченківському районі. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 15 людей.