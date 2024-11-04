Как Алексеевка восстанавливается после вечернего «прилета» (фото)
С утра коммунальщики и волонтеры уже ликвидируют последствия вражеского «прилета» в Шевченковском районе Харькова.
Коммунальщики убирают мусор, который остался после обстрела, поломанные ветки, а также – закрывают выбитые окна.
Кроме того, работники восстанавливают трамвайные пути, которые пострадали из-за обстрела. Также, передает корреспондент МГ «Объектив» с места событий, возле поврежденных домов работают волонтеры.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие обстрела пострадали 15 человек.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 10:00;
Корреспондент Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С утра коммунальщики и волонтеры уже ликвидируют последствия вражеского «прилета» в Шевченковском районе Харькова.".