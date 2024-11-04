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Как Алексеевка восстанавливается после вечернего «прилета» (фото)

Репортаж 10:00   04.11.2024
Елена Нагорная
Николь Костенко-Лагутина
Как Алексеевка восстанавливается после вечернего «прилета» (фото)

С утра коммунальщики и волонтеры уже ликвидируют последствия вражеского «прилета» в Шевченковском районе Харькова.

Обстрел Алексеевки 03.11

Обстрел Алексеевки 03.11

Обстрел Алексеевки 03.11

Коммунальщики убирают мусор, который остался после обстрела, поломанные ветки, а также – закрывают выбитые окна.

Обстрел Алексеевки 03.11

Обстрел Алексеевки 03.11

Обстрел Алексеевки 03.11

Кроме того, работники восстанавливают трамвайные пути, которые пострадали из-за обстрела. Также, передает корреспондент МГ «Объектив» с места событий, возле поврежденных домов работают волонтеры.

Обстрел Алексеевки 03.11

Обстрел Алексеевки 03.11

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие обстрела пострадали 15 человек.

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Автор: Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С утра коммунальщики и волонтеры уже ликвидируют последствия вражеского «прилета» в Шевченковском районе Харькова.".