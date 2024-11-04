Как Алексеевка восстанавливается после вечернего «прилета» (фото)

С утра коммунальщики и волонтеры уже ликвидируют последствия вражеского «прилета» в Шевченковском районе Харькова.

Коммунальщики убирают мусор, который остался после обстрела, поломанные ветки, а также – закрывают выбитые окна.

Кроме того, работники восстанавливают трамвайные пути, которые пострадали из-за обстрела. Также, передает корреспондент МГ «Объектив» с места событий, возле поврежденных домов работают волонтеры.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие обстрела пострадали 15 человек.