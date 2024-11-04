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Фото с места «прилета» в Харькове опубликовала ГСЧС

Происшествия 01:01   04.11.2024
Оксана Горун
Фото с места «прилета» в Харькове опубликовала ГСЧС

Количество пострадавших в результате удара КАБом по Алексеевке в Харькове возросло до 13 человек.

«Одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты. Всего, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прилет по Росту на Алексеевке в Харькове 3 ноября 2024

В ГУ Нацполиции уточнили: удар армия РФ нанесла ФАБ-250 с УМПК. Среди пострадавших — трое полицейских.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе.  Известно об 11 пострадавших.

скорая на месте прилета в Харькове

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 01:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате удара КАБом по Алексеевке в Харькове возросло до 13 человек".