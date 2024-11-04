Фото с места «прилета» в Харькове опубликовала ГСЧС
Количество пострадавших в результате удара КАБом по Алексеевке в Харькове возросло до 13 человек.
«Одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты. Всего, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В ГУ Нацполиции уточнили: удар армия РФ нанесла ФАБ-250 с УМПК. Среди пострадавших — трое полицейских.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе. Известно об 11 пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, кабы, новости Харькова, полиция, пострадавшие, прилет, супермаркет;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 01:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате удара КАБом по Алексеевке в Харькове возросло до 13 человек".