Фото с места «прилета» в Харькове опубликовала ГСЧС

Количество пострадавших в результате удара КАБом по Алексеевке в Харькове возросло до 13 человек.

«Одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты. Всего, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГУ Нацполиции уточнили: удар армия РФ нанесла ФАБ-250 с УМПК. Среди пострадавших — трое полицейских.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе. Известно об 11 пострадавших.