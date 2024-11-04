Админ и редактор «Трухи» попали под удар КАБом в Харькове

Анонимный Telegram-канал «Труха Украина» заявил о том, что два его харьковских сотрудника оказались в больнице после удара 3 ноября КАБом по городу.

«Админ и редактор «Труха Харьков» едва не погибли при ударе КАБом по РОСТу в Харькове. Они ехали домой на автомобиле, когда рядом взорвалась бомба. Сейчас они в больнице», — написал анонимный Telegram-канал «Труха Украина».

Также (традиционно для себя) раньше положенных ради безопасности трех часов после «прилета» админы канала опубликовали фото с места.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе. Известно об 11 пострадавших.