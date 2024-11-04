Админ и редактор «Трухи» попали под удар КАБом в Харькове
Фото: Труха Украина
Анонимный Telegram-канал «Труха Украина» заявил о том, что два его харьковских сотрудника оказались в больнице после удара 3 ноября КАБом по городу.
«Админ и редактор «Труха Харьков» едва не погибли при ударе КАБом по РОСТу в Харькове. Они ехали домой на автомобиле, когда рядом взорвалась бомба. Сейчас они в больнице», — написал анонимный Telegram-канал «Труха Украина».
Также (традиционно для себя) раньше положенных ради безопасности трех часов после «прилета» админы канала опубликовали фото с места.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе. Известно об 11 пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, новости Харькова, поранені, труха;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 00:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Анонимный Telegram-канал «Труха Украина» заявил о том, что два его харьковских сотрудника оказались в больнице после удара 3 ноября КАБом по городу".