Три серии взрывов в Харькове: Терехов, прокуратура и полиция о последствиях
В Харькове трижды за вечер звучали взрывы: первая серия — в 20:55, вторая — в 22:28 и еще одна — около 23:10. Правоохранители и мэр города информируют о разрушениях и пострадавших.
Дополнено в 00:25. В Харьковской областной прокуратуре подытожили последствия вечерних ударов по Харькову и пригороду.
«В 22:30 враг нанес удары по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. В Шевченковском районе по состоянию на двенадцать часов ночи есть 11 травмированных человек, среди них трое полицейских. У всех пострадавших ранения незначительные: ранения от стекла, акубаротравмы, острая реакция на стресс. В Холодногорском районе – попадание в реку возле станции метро «Центральный рынок». Также до этого россияне совершали серию запусков авиабомб в направлении города Харькова. Было в 21:30 вечера попадание в Шевченковском районе в лесопарковой полосе, без пострадавших. По запускам в 22:30. Также попадания были в Малоданиловской территориальной громаде. Там попадание по территории кладбища. Без пострадавших. Сейчас на месте изымают обломки. Предварительно была использована авиабомба ФАБ с УМПК. В дальнейшем будет устанавливаться ее тип с проведением экспертиз. По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство по ч. 1 с. 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны», — проинформировал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Дополнено в 00:16. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: еще один прилет был возле рынка в Холодногорском районе.
«Еще один прилет произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города. По предварительной информации там без пострадавших, выбиты стекла. На месте работают все соответствующие службы», — написал он.
Дополнено в 00:10. Вечером 3 ноября КАБами армия РФ ударила по Харькову и Дергачевской громаде, проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Из-за авиаударов повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, окна в зданиях на рынке. Взрывные ранения получили шесть человек — 23-, два — 31-, 41-летние мужчины и 25- и 23-летние женщины. Их доставили в медицинские учреждения. Еще у одной 51-летней женщины острая реакция на стресс. Около 22:30 вражеский КАБ попал в землю вблизи кладбища на территории Дергачевской громады Харьковской области. Повреждены дома. В настоящее время информация о пострадавших не поступала», — проинформировали в ГУНП.
23:13. Взрывы раздались в Харькове около 23:10. Воздушные силы ВСУ предупреждали о КАБе, летящем на город.
Это уже третья серия взрывов за вечер. Первая была около 20:55. «Прилет» пришелся по лесополосе в Шевченковском районе и по пригороду. Вторая — около 22:28. Поврежден супермаркет в Шевченковском районе, пострадали четыре человека.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 00:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трижды за вечер звучали взрывы: первая серия — в 20:55, вторая — в 22:28 и еще одна — около 23:10. Правоохранители и мэр города информируют о разрушениях и пострадавших".