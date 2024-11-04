Три серії вибухів у Харкові: Терехов, прокуратура та поліція про наслідки

У Харкові тричі за вечір лунали вибухи: перша серія – о 20:55, друга – о 22:28 та ще одна – близько 23:10. Правоохоронці та мер міста інформують про руйнування та постраждалих.

Доповнено о 00:25. У Харківській обласній прокуратурі підсумували наслідки вечірніх ударів по Харкову та передмістю.

“О 22:30 ворог завдав ударів по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. У Шевченківському районі станом на дванадцяту годину ночі маємо 11 травмованих осіб, серед них троє поліціянтів. У всіх постраждалих поранення незначні: поранення від скла, акубаротравми, гостра реакція на стрес. У Холодногірському районі – влучання в річку біля станції метро “Центральний ринок”. Також до цього росіяни здійснювали серію запусків авіабомб у напрямку міста Харкова. Було о 21:30 вечора влучання в Шевченківському районі в лісопарковій смузі, без постраждалих. Щодо запусків о 22:30. Також влучання були в Малоданилівській територіальній громаді. Там влучання по території кладовища. Без потерпілих. Зараз на місці вилучають уламки. Попередньо була використана авіабомба ФАБ з УМПК. Надалі буде встановлюватися її тип із проведенням експертиз. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 с. 438 КК України “Порушення законів і звичаїв війни”, – поінформував спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Доповнено о 00:16. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив: ще один приліт був біля ринку в Холодногірському районі.

“Ще один приліт стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працюють усі відповідні служби”, – написав він.

Доповнено о 00:10. Увечері 3 листопада КАБами армія РФ вдарила по Харкову та Дергачівській громаді, проінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Через авіаудари пошкоджено супермаркет, житлові багатоповерхівки, нежитлові приміщення, вікна у будівлях на ринку. Вибухові поранення дістали шестеро осіб – 23-, двоє – 31-, 41-річні чоловіки та 25 і 23-річні жінки. Їх доставили до медичних закладів. Ще в однієї 51-річної жінки гостра реакція на стрес. Близько 22:30 ворожий КАБ влучив в землю поблизу кладовища на території Дергачівської громади Харківської області. Пошкоджені будинки. На даний час інформація про постраждалих не надходила”, – поінформували в ГУНП.

23:13. Вибухи пролунали в Харкові близько 23:10. Повітряні сили ЗСУ попереджали про КАБ, що летить на місто.

Це вже третя серія вибухів за вечір. Перша була близько 20:55. “Приліт” припав по лісосмузі у Шевченківському районі та передмістю. Друга – близько 22:28. Пошкоджений супермаркет у Шевченківському районі, постраждали чотири особи.