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Адмін та редактор “Трухи” потрапили під удар КАБом у Харкові

Події 00:53   04.11.2024
Оксана Горун
Адмін та редактор “Трухи” потрапили під удар КАБом у Харкові Фото: Труха Україна

Анонімний Телеграм-канал “Труха Україна” заявив про те, що два його харківські співробітники опинилися в лікарні після удару 3 листопада КАБом по місту.

Адмін та редактор “Труха Харків” ледве не загинули під час удару КАБом по РОСТу в Харкові. Вони їхали додому на автівці, коли поруч вибухнула бомба. Зараз вони в лікарні“, – написав анонімний Телеграм-канал “Труха Україна”.

Також (традиційно для себе) раніше, ніж відведені заради безпеки три години після “прильоту”, адміни каналу опублікували фото з місця.

Нагадаємо,  вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про “приліт” у районі супермаркету у Шевченківському районі. Відомо про 11 постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 00:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Анонімний Телеграм-канал “Труха Україна” заявив про те, що два його харківські співробітники опинилися в лікарні після удару 3 листопада КАБом по містук".