Адмін та редактор “Трухи” потрапили під удар КАБом у Харкові

Анонімний Телеграм-канал “Труха Україна” заявив про те, що два його харківські співробітники опинилися в лікарні після удару 3 листопада КАБом по місту.

“Адмін та редактор “Труха Харків” ледве не загинули під час удару КАБом по РОСТу в Харкові. Вони їхали додому на автівці, коли поруч вибухнула бомба. Зараз вони в лікарні“, – написав анонімний Телеграм-канал “Труха Україна”.

Також (традиційно для себе) раніше, ніж відведені заради безпеки три години після “прильоту”, адміни каналу опублікували фото з місця.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про “приліт” у районі супермаркету у Шевченківському районі. Відомо про 11 постраждалих.