Адмін та редактор “Трухи” потрапили під удар КАБом у Харкові
Фото: Труха Україна
Анонімний Телеграм-канал “Труха Україна” заявив про те, що два його харківські співробітники опинилися в лікарні після удару 3 листопада КАБом по місту.
“Адмін та редактор “Труха Харків” ледве не загинули під час удару КАБом по РОСТу в Харкові. Вони їхали додому на автівці, коли поруч вибухнула бомба. Зараз вони в лікарні“, – написав анонімний Телеграм-канал “Труха Україна”.
Також (традиційно для себе) раніше, ніж відведені заради безпеки три години після “прильоту”, адміни каналу опублікували фото з місця.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про “приліт” у районі супермаркету у Шевченківському районі. Відомо про 11 постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, поранені, труха;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 00:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Анонімний Телеграм-канал “Труха Україна” заявив про те, що два його харківські співробітники опинилися в лікарні після удару 3 листопада КАБом по містук".