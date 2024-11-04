Фото з місця “прильоту” в Харкові опублікувала ДСНС
Кількість постраждалих внаслідок удару КАБом по Олексіївці в Харкові зросла до 13 осіб.
“Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об’єкти. Загалом за попередніми даними постраждало 13 людей. Остаточна інформація уточнюється“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
У ГУ Нацполіції уточнили: удару армія РФ завдала ФАБ-250 з УМПК. Серед постраждалих – троє поліціянтів.
Нагадаємо, вибухи прогриміли в Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про “приліт” у районі супермаркету в Шевченківському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 01:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок удару КАБом по Олексіївці в Харкові зросла до 13 осіб".