Больше 750 окон выбиты в Харькове после обстрела РФ, повреждены 14 зданий

В Харьковском горсовете озвучили предварительные данные о разрушениях после обстрелов РФ.

«В результате вражеских обстрелов, произошедших накануне вечером, в Шевченковском и Холодногорском районах было повреждено по меньшей мере 14 зданий. Там было выбито 556 окон в квартирах, еще 204 – в местах общего пользования», – написали в мэрии.

В мэрии уточнили, что работники КП «Харьковспецстрой» уже приступили к закрытию контуров в поврежденных домах.