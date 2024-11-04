Больше 750 окон выбиты в Харькове после обстрела РФ, повреждены 14 зданий
Фото: ХГС
В Харьковском горсовете озвучили предварительные данные о разрушениях после обстрелов РФ.
«В результате вражеских обстрелов, произошедших накануне вечером, в Шевченковском и Холодногорском районах было повреждено по меньшей мере 14 зданий. Там было выбито 556 окон в квартирах, еще 204 – в местах общего пользования», – написали в мэрии.
В мэрии уточнили, что работники КП «Харьковспецстрой» уже приступили к закрытию контуров в поврежденных домах.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, рф, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 11:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете озвучили предварительные данные о разрушениях после обстрелов РФ.".