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Больше 750 окон выбиты в Харькове после обстрела РФ, повреждены 14 зданий

Происшествия 11:10   04.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Больше 750 окон выбиты в Харькове после обстрела РФ, повреждены 14 зданий Фото: ХГС

В Харьковском горсовете озвучили предварительные данные о разрушениях после обстрелов РФ.

«В результате вражеских обстрелов, произошедших накануне вечером, в Шевченковском и Холодногорском районах было повреждено по меньшей мере 14 зданий. Там было выбито 556 окон в квартирах, еще 204 – в местах общего пользования», – написали в мэрии.

Харьков после обстрела 04.11
Фото: ХГС
Харьков после обстрела 04.11
Фото: ХГС

В мэрии уточнили, что работники КП «Харьковспецстрой» уже приступили к закрытию контуров в поврежденных домах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете озвучили предварительные данные о разрушениях после обстрелов РФ.".