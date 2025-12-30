Live

Найбільше атак РФ напередодні на Харківщині було в районі Вовчанська – Генштаб

Фронт 08:21   30.12.2025
Олена Нагорна
Найбільше атак РФ напередодні на Харківщині було в районі Вовчанська – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

17 разів атакували російські військові в Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне.

На Куп’янському напрямку було п’ять атак росіян. Оборонці відбивали штурми супротивника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

Втрати РФ в Україні за минулу добу склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 400 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Читайте також: Меморіал на честь Kraken з’явиться в Харкові: вже є два проєкти-фіналісти 📷

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Найбільше атак РФ напередодні на Харківщині було в районі Вовчанська – Генштаб
Найбільше атак РФ напередодні на Харківщині було в районі Вовчанська – Генштаб
30.12.2025, 08:21
Новини Харкова – головне за 30 грудня: ніч була тривожною
Новини Харкова – головне за 30 грудня: ніч була тривожною
30.12.2025, 08:25
Сьогодні 30 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 грудня 2025: яке свято та день в історії
30.12.2025, 06:00
Офіцер ЗСУ, який захищав Харків, може отримати до 7 років за трофейну гранату
Офіцер ЗСУ, який захищав Харків, може отримати до 7 років за трофейну гранату
29.12.2025, 20:53
Меморіал на честь Kraken з’явиться в Харкові: вже є два проєкти-фіналісти 📷
Меморіал на честь Kraken з’явиться в Харкові: вже є два проєкти-фіналісти 📷
30.12.2025, 08:03
Інцидент зі “швидкою”, нюанс про Куп’янськ – підсумки 29 грудня
Інцидент зі “швидкою”, нюанс про Куп’янськ – підсумки 29 грудня
29.12.2025, 21:10

Новини за темою:

28.12.2025
Де сьогодні на Харківщині атакували військові РФ – зведення Генштабу ЗСУ
28.12.2025
Росіяни провели 11 атак на Харківщині: Генштаб ЗСУ – про бої за добу
27.12.2025
Авіаудар по Харкову та понад 20 боїв – зведення Генштабу на ранок 27 грудня
26.12.2025
Майже два десятки боїв з початку доби на Харківщині: де атакують росіяни
25.12.2025
Де на Харківщині росіяни атакували на Різдво — зведення Генштабу ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Найбільше атак РФ напередодні на Харківщині було в районі Вовчанська – Генштаб», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2025 в 08:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 разів атакували російські військові в Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.".