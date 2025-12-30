Найбільше атак РФ напередодні на Харківщині було в районі Вовчанська – Генштаб
17 разів атакували російські військові в Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне.
На Куп’янському напрямку було п’ять атак росіян. Оборонці відбивали штурми супротивника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.
Втрати РФ в Україні за минулу добу склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 400 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
