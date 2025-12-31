Пожежа вирувала в Харкові: дві людини отримали опіки – ДСНС

Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка трапилась у багатоквартирному будинку в Слобідському районі, постраждали 68-річні чоловік та жінка, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, постраждалих з опіками шпиталізували. Площа загоряння склала 5 м кв. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

Загалом протягом доби ДСНСники здійснили 36 оперативних виїздів, 13 з них – на ліквідацію пожеж.

Нагадаємо, значна пожежа виникла в Харкові у ніч проти 30 грудня. Соцмережі облетіли фото та відео 16-поверхівки, що палала на Олексіївці. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі МГ «Об’єктив» повідомив: обійшлося без постраждалих. Палало на технічному поверсі. Там через коротке замикання загорілися домашні речі та сміття. Вогонь гасили до 02:30.