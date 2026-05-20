На Харківщині підриватимуть міни сьогодні – де і о котрій
У пресслужбі ХОВА розповіли, що сьогодні, 20 травня, фахівці знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети.
Роботи продовжуватимуться з 12:00 до 14:00 біля населеного пункту Бражківка Ізюмського району.
“Можливі звуки вибухів – планове знешкодження ВНП”, – додали у ХОВА.
Нагадаємо, 20 травня в ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що протягом минулої доби рятувальники ліквідували 18 пожеж, сім із них розпочалися після обстрілів РФ. Напередодні вранці окупанти випустили FPV-дрон по цивільному авто у Золочеві. Машина спалахнула, обійшлося без постраждалих. Також під ударом БпЛА було селище Шевченкове Куп’янського району. В результаті “прильотів” палав будинок, а під завалами опинилася 75-річна жінка – врятувати її не вдалося. Також росіяни атакували вночі Харків.
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: міни, розмінування, харківщина, хова;
Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 09:55;