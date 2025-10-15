Ворожі БпЛА розкидали міни в Чугуєві під час атак – обленерго
В АТ «Харківобленерго» повідомили, що після ворожої атаки по Чугуєву останніми днями знову постраждали місцеві енергомережі.
Однак відновлювальні роботи фахівці одразу не розпочали, бо чекали на розмінування.
«Адже ворожі безпілотники, які атакували місто, розкидали на місцевості міни», – зазначили в обленерго.
Наразі енергетики ліквідували наслідки обстрілу та заживили всіх знеструмлених споживачів.
«Ми добре розуміємо, що від нашої роботи залежить комфорт і безпека людей. Тому щодня виходимо на лінії – світло має бути в кожному будинку. Це наш обов’язок, наша щоденна місія», – розповів начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов.
Нагадаємо, ввечері 10 жовтня окупанти масовано били по Чугуєву. Внаслідок атаки БпЛА постраждала одна людина. У місті через ворожу атаку сталися загоряння.
