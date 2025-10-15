Вражеские БпЛА разбросали мины в Чугуеве во время атак – облэнерго
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что после вражеской атаки на Чугуев в последние дни снова пострадали местные энергосети.
Однако восстановительные работы специалисты сразу не начали, потому что ждали разминирования.
«Так как вражеские беспилотники, атаковавшие город, разбрасывали на местности мины», — отметили в облэнерго.
Сейчас энергетики ликвидировали последствия обстрела и запитали всех обесточенных потребителей.
«Мы хорошо понимаем, что от нашей работы зависит комфорт и безопасность людей. Поэтому каждый день выходим на линии – свет должен быть в каждом доме. Это наша обязанность, наша ежедневная миссия», – рассказал начальник Чугуевского РЭС Андрей Семенов.
Напомним, вечером 10 октября оккупанты массированно били по Чугуеву. В результате атаки БпЛА пострадал один человек. В городе из-за вражеской атаки произошло возгорание.
