Пожары бушевали на Харьковщине из-за массированной атаки БпЛА (фото)

Возгорание произошло ночью в результате ударов вражеских БпЛА по городу Чугуев и поселку Великий Бурлук, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате попадания произошли разрушения и пожары на территории частных предприятий. По предварительным данным, один человек пострадал», — рассказали спасатели.

Напомним, поздно вечером 10 октября оккупанты массированно били по городу Чугуев. В результате ударов произошло возгорание, информировала мэр Чугуева Галина Минаева около 22:40. Позже она уточнила, что пожар уже контролируется. В результате атаки пострадал один человек.