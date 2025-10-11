Пожары бушевали на Харьковщине из-за массированной атаки БпЛА (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Возгорание произошло ночью в результате ударов вражеских БпЛА по городу Чугуев и поселку Великий Бурлук, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В результате попадания произошли разрушения и пожары на территории частных предприятий. По предварительным данным, один человек пострадал», — рассказали спасатели.
Напомним, поздно вечером 10 октября оккупанты массированно били по городу Чугуев. В результате ударов произошло возгорание, информировала мэр Чугуева Галина Минаева около 22:40. Позже она уточнила, что пожар уже контролируется. В результате атаки пострадал один человек.
- • Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 07:56;
Корреспондент Виктория Яковенко