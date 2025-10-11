Live
Пожары бушевали на Харьковщине из-за массированной атаки БпЛА (фото)

Происшествия 07:56   11.10.2025
Виктория Яковенко
Пожары бушевали на Харьковщине из-за массированной атаки БпЛА (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Возгорание произошло ночью в результате ударов вражеских БпЛА по городу Чугуев и поселку Великий Бурлук, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате попадания произошли разрушения и пожары на территории частных предприятий. По предварительным данным, один человек пострадал», — рассказали спасатели.

пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожары на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, поздно вечером 10 октября оккупанты массированно били по городу Чугуев. В результате ударов произошло возгорание, информировала мэр Чугуева Галина Минаева около 22:40. Позже она уточнила, что пожар уже контролируется. В результате атаки пострадал один человек.

Читайте также: Россияне продвинулись вблизи Боровой, имеют преимущество в живой силе – ISW

 

Автор: Виктория Яковенко
