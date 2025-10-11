Россияне продвинулись вблизи Боровой, имеют преимущество в живой силе – ISW

О ситуации на фронте Харьковской области сообщает Институт изучения войны (ISW). В частности, аналитики указали на продвижение армии РФ в районе Боровой.

«Геолокационные кадры, опубликованные 10 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южном направлении Загрызово (к северо-востоку от Боровой)», — информируют в ISW.

Аналитики со ссылкой на украинского командира отмечают: на Боровском направлении у российских войск трехкратное преимущество в живой силе.

«Командир заявил, что украинские войска недавно провели операцию по проникновению в тыл Грековки (юго-восточнее Боровой) и захватили российских военнослужащих», — добавили в ISW.

На севере Харьковщины, по данным аналитиков, украинские войска сохраняют позиции или недавно продвинулись в центре Волчанска.

На Купянском направлении враг успехов не имеет.

Напомним, 6 октября ранение получил начальник военной администрации Боровой Александр Тертышный. Пострадали еще двое сотрудников поселкового совета. Микроавтобус, которым они ехали по территории громады, дважды атаковали FPV-дроны. Пресс-служба громады сообщила: первая атака произошла вблизи пожарно-спасательной части в Боровой. Дрон погнался за автомобилем, но прямого попадания удалось избежать. Однако уже через 20 минут другой FPV попал в заднее колесо буса. У Тертышного и его коллег ранения, ушибы и акубаротравмы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.