Россияне продвинулись вблизи Боровой, имеют преимущество в живой силе – ISW
О ситуации на фронте Харьковской области сообщает Институт изучения войны (ISW). В частности, аналитики указали на продвижение армии РФ в районе Боровой.
«Геолокационные кадры, опубликованные 10 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в южном направлении Загрызово (к северо-востоку от Боровой)», — информируют в ISW.
Аналитики со ссылкой на украинского командира отмечают: на Боровском направлении у российских войск трехкратное преимущество в живой силе.
«Командир заявил, что украинские войска недавно провели операцию по проникновению в тыл Грековки (юго-восточнее Боровой) и захватили российских военнослужащих», — добавили в ISW.
На севере Харьковщины, по данным аналитиков, украинские войска сохраняют позиции или недавно продвинулись в центре Волчанска.
На Купянском направлении враг успехов не имеет.
Напомним, 6 октября ранение получил начальник военной администрации Боровой Александр Тертышный. Пострадали еще двое сотрудников поселкового совета. Микроавтобус, которым они ехали по территории громады, дважды атаковали FPV-дроны. Пресс-служба громады сообщила: первая атака произошла вблизи пожарно-спасательной части в Боровой. Дрон погнался за автомобилем, но прямого попадания удалось избежать. Однако уже через 20 минут другой FPV попал в заднее колесо буса. У Тертышного и его коллег ранения, ушибы и акубаротравмы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Читайте также: Интервью Олега Синегубова: самая тяжелая зима, бои в Купянске и онкоцентр
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне продвинулись вблизи Боровой, имеют преимущество в живой силе – ISW»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 07:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте Харьковской области сообщает Институт изучения войны (ISW). В частности, аналитики указали на продвижение армии РФ в районе Боровой.".