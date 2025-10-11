Росіяни просунулись поблизу Борової, мають перевагу у живій силі – ISW

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Зокрема, аналітики вказали на просування армії РФ в районі Борової.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 10 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися у південному напрямку Загризового (на північний схід від Борової)», – інформують в ISW.

Аналітики з посиланням на українського командира зазначають: на Борівському напрямку російські війська мають триразову перевагу у живій силі.

«Командир заявив, що українські війська нещодавно провели операцію з проникнення в тил Греківки (південний схід від Борової) та захопили російських військовослужбовців», – додали в ISW.

На півночі Харківщини, за даними аналітиків, українські війська зберігають позиції або нещодавно просунулися у центрі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог успіхів не має.

Нагадаємо, 6 жовтня поранення отримав начальник військової адміністрації Борової Олександр Тертишний. Постраждали ще двоє співробітників селищної ради. Мікроавтобус, яким вони їхали територією громади, двічі атакували FPV-дрони. Пресслужба громади повідомила: перша атака сталася поблизу пожежно-рятувальної частини в Боровій. Дрон погнався за автівкою, але прямого влучання вдалося уникнути. Проте вже за 20 хвилин інший FPV поцілив у заднє колесо буса. У Тертишного та його колег поранення, забої та акубаротравми. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.