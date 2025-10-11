Пожежі вирували на Харківщині через масовану атаку БпЛА (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Загоряння сталися вночі внаслідок ударів ворожих БпЛА по місту Чугуїв та селищу Великий Бурлук, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Внаслідок влучань стались руйнування та пожежі на території приватних підприємств. За попередніми даними, одна особа постраждала», – розповіли рятувальники.
Нагадаємо, пізно ввечері 10 жовтня окупанти масовано били по місту Чугуїв. Внаслідок ударів сталося загоряння, інформувала мер Чугуєва Галина Мінаєва близько 22:40. Пізніше вона уточнила, що пожежа вже контрольована. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
