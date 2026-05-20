На Харьковщине будут подрывать мины сегодня – где и во сколько

Общество 09:55   20.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе ХОВА рассказали, что сегодня, 20 мая, специалисты будут обезвреживать взрывоопасные предметы. 

Работы будут продолжаться с 12:00 до 14:00 возле населенного пункта Бражковка Изюмского района.

«Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – добавили в ХОВА.

Напомним, 20 мая в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в течение минувших суток спасатели ликвидировали 18 пожаров, семь из них начались после обстрелов РФ. Накануне утром оккупанты выпустили FPV-дрон по гражданскому авто в Золочеве. Машина загорелась, обошлось без пострадавших. Также под ударом БпЛА был поселок Шевченково Купянского района. В результате «прилетов» пылал дом, а под завалами оказалась 75-летняя женщина – спасти ее не удалось. Также россияне атаковали ночью Харьков.

