«Дрова-обманки» на Харьковщине: за последние недели зафиксировали три случая

Общество 16:22   17.10.2025
Виктория Яковенко
«Дрова-обманки» на Харьковщине: за последние недели зафиксировали три случая Фото: Вячеслав Задоренко

Оккупанты продолжают минировать приграничную территорию Дергачевщины «дровами-обманками», начиненными взрывчаткой, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

«В течение последних недель по меньшей мере три таких случая зафиксированы в Казачелопанском округе», — отметил Задоренко.

Он призвал жителей быть внимательнее к таким вещам на открытых территориях, особенно вблизи лесополос.

дрова-обманки на Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко
дрова-обманки на Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко

Напомним, о том, что в Казачьей Лопане россияне используют «дрова-обманки», куда прячут мины с детонаторами, сообщал в сентябре начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он писал: «Когда местный житель видит такое полено и решает унести его домой, чтобы растопить печку, мина внутри детонирует – человек погибает».

Читайте также: Взрыв в Немышлянском районе: мужчина привез часть БпЛА из области

Автор: Виктория Яковенко
