«Дрова-обманки» на Харьковщине: за последние недели зафиксировали три случая
Фото: Вячеслав Задоренко
Оккупанты продолжают минировать приграничную территорию Дергачевщины «дровами-обманками», начиненными взрывчаткой, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко.
«В течение последних недель по меньшей мере три таких случая зафиксированы в Казачелопанском округе», — отметил Задоренко.
Он призвал жителей быть внимательнее к таким вещам на открытых территориях, особенно вблизи лесополос.
Напомним, о том, что в Казачьей Лопане россияне используют «дрова-обманки», куда прячут мины с детонаторами, сообщал в сентябре начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он писал: «Когда местный житель видит такое полено и решает унести его домой, чтобы растопить печку, мина внутри детонирует – человек погибает».
Читайте также: Взрыв в Немышлянском районе: мужчина привез часть БпЛА из области
Категории: Общество, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, дрова, міни, мины, харьковщина;
