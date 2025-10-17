«Дрова-обманки» на Харьковщине: за последние недели зафиксировали три случая

Оккупанты продолжают минировать приграничную территорию Дергачевщины «дровами-обманками», начиненными взрывчаткой, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

«В течение последних недель по меньшей мере три таких случая зафиксированы в Казачелопанском округе», — отметил Задоренко.

Он призвал жителей быть внимательнее к таким вещам на открытых территориях, особенно вблизи лесополос.

Напомним, о том, что в Казачьей Лопане россияне используют «дрова-обманки», куда прячут мины с детонаторами, сообщал в сентябре начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он писал: «Когда местный житель видит такое полено и решает унести его домой, чтобы растопить печку, мина внутри детонирует – человек погибает».