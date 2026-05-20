Град, сильний вітер та гроза: небезпечна погода йде на Харківщину
Про те, що сьогодні, 20 травня, у Харкові та області очікується небезпечна погода, повідомили в Регіональному центрі з гідрометеорології.
“Вдень 20 травня очікуються: по місту гроза, град, пориви вітру, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями град, пориви вітру, 15 – 20 м/с“, – пишуть синоптики.
Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що в середу, 20 травня, у Харкові та області — хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза. У Харкові термометри показуватимуть днем – 26–28, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології. В області вдень – 23–28. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с.
Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 09:17;