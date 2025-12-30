Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов

Госпродпотребслужба напомнила, как сделать праздничный стол в кругу близких и родных безопасным.

Госпродпотребслужба напомнила несколько простых правил, которые позволят оградить праздник от неприятных «сюрпризов».

Соблюдайте чистоту: перед приготовлением пищи тщательно вымойте руки, продукты и все поверхности, где будете готовить. Выбирайте только безопасные продукты: производите закупки только в торговых заведениях и на агропродовольственных рынках, внимательно изучайте обязательную информацию о товаре на маркировке и ни в коем случае не употребляйте продукты по истечении срока их годности.

Госпродпотребслужба напоминает, что хранить продукты нужно должным образом:

▫️ Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре дольше двух часов.

▫️ Охлаждайте без задержки все приготовленные и быстро портящиеся блюда и продукты (рекомендуемая температура + 4C и ниже).

▫️ Держите приготовленные продукты горячими (более 60оC) вплоть до подачи на стол.

▫️ Не храните приготовленную пищу долго даже в холодильнике.

▫️ Не размораживайте продукты при комнатной температуре.

▫️ Пирожные и торты с кремом следует хранить в холодильнике во избежание порчи.

▫️ Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками предыдущих блюд, чтобы избежать заражения.

📍 Отделяйте сырые и готовые блюда:

▫️ Отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от готовой пищи и блюд.

▫️ Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями (ножами и досками).

▫️ Храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.

▫️ Не размещайте в холодильнике сырые продукты выше полок с готовыми блюдами.