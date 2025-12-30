Live

Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов

Общество 17:56   30.12.2025
Оксана Якушко
Госпродпотребслужба напомнила, как сделать праздничный стол в кругу близких и родных безопасным.

Госпродпотребслужба напомнила несколько простых правил, которые позволят оградить праздник от неприятных «сюрпризов».

  1. Соблюдайте чистоту: перед приготовлением пищи тщательно вымойте руки, продукты и все поверхности, где будете готовить.
  2. Выбирайте только безопасные продукты: производите закупки только в торговых заведениях и на агропродовольственных рынках, внимательно изучайте обязательную информацию о товаре на маркировке и ни в коем случае не употребляйте продукты по истечении срока их годности.

Госпродпотребслужба напоминает, что хранить продукты нужно должным образом:

▫️ Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре дольше двух часов.
▫️ Охлаждайте без задержки все приготовленные и быстро портящиеся блюда и продукты (рекомендуемая температура + 4C и ниже).
▫️ Держите приготовленные продукты горячими (более 60оC) вплоть до подачи на стол.
▫️ Не храните приготовленную пищу долго даже в холодильнике.
▫️ Не размораживайте продукты при комнатной температуре.
▫️ Пирожные и торты с кремом следует хранить в холодильнике во избежание порчи.
▫️ Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками предыдущих блюд, чтобы избежать заражения.
📍 Отделяйте сырые и готовые блюда:
▫️ Отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от готовой пищи и блюд.
▫️ Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями (ножами и досками).
▫️ Храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.
▫️ Не размещайте в холодильнике сырые продукты выше полок с готовыми блюдами.

Автор: Оксана Якушко
