Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов
Госпродпотребслужба напомнила, как сделать праздничный стол в кругу близких и родных безопасным.
Госпродпотребслужба напомнила несколько простых правил, которые позволят оградить праздник от неприятных «сюрпризов».
- Соблюдайте чистоту: перед приготовлением пищи тщательно вымойте руки, продукты и все поверхности, где будете готовить.
- Выбирайте только безопасные продукты: производите закупки только в торговых заведениях и на агропродовольственных рынках, внимательно изучайте обязательную информацию о товаре на маркировке и ни в коем случае не употребляйте продукты по истечении срока их годности.
Госпродпотребслужба напоминает, что хранить продукты нужно должным образом:
▫️ Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре дольше двух часов.
▫️ Охлаждайте без задержки все приготовленные и быстро портящиеся блюда и продукты (рекомендуемая температура + 4C и ниже).
▫️ Держите приготовленные продукты горячими (более 60оC) вплоть до подачи на стол.
▫️ Не храните приготовленную пищу долго даже в холодильнике.
▫️ Не размораживайте продукты при комнатной температуре.
▫️ Пирожные и торты с кремом следует хранить в холодильнике во избежание порчи.
▫️ Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками предыдущих блюд, чтобы избежать заражения.
📍 Отделяйте сырые и готовые блюда:
▫️ Отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от готовой пищи и блюд.
▫️ Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями (ножами и досками).
▫️ Храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.
▫️ Не размещайте в холодильнике сырые продукты выше полок с готовыми блюдами.
Читайте также: Новогодняя сказка: невиданный снегопад накрыл Харьков (видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 декабря 2025 в 17:56;