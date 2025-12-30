Новогодняя сказка: невиданный снегопад накрыл Харьков (видео)
С утра 30 декабря в Харькове наблюдают очень сильный снегопад и метель. Горожане отмечают, что такого не видели давно.
Еще больше харьковчан впечатляет, что настоящая зима все больше набирает обороты накануне 31 декабря.
Накануне в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали, что днем в Харькове и области ожидаются сильные порывы ветра – до 15 – 20 м/с. Кроме того, что будет метель, а на дорогах – гололед.
По прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, Новый год в Харькове будет снежным и морозным. Снег будет идти в той или иной степени все ближайшие дни. Мороз станет сильнее: в новогоднюю ночь до -12 в Харьковской области. Такая тенденция сохранится до ночи 2 января. А вот уже 3-го может начаться оттепель – в прогнозе от 1 градуса мороза до 4 тепла днем.
