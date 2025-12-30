Live

Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)

Погода 11:41   30.12.2025
Олена Нагорна
З ранку 30 грудня у Харкові спостерігають дуже сильний снігопад та хуртовину. Містяни зазначають, що такого не бачили давно.

Ще більше харків’ян вражає, що справжня зима все більше набирає обертів напередодні 31 грудня.

Напередодні у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали, що вдень у Харкові та області очікуються сильні пориви вітру – до 15-20 м/с. Крім того, що буде хуртовина, а на дорогах – ожеледиця.

 

 

 

 

 

За прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, Новий рік у Харкові буде сніжним та морозним. Сніг йтиме тією чи іншою мірою усі найближчі дні. Мороз стане сильнішим: у новорічну ніч до -12 на Харківщині. Така тенденція збережеться до ночі 2 січня. А ось вже 3-го може початися відлига – у прогнозі від 1 градуса морозу до 4 тепла вдень.

Читайте також: Сьогодні 30 грудня 2025: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
