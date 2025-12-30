Сьогодні 30 грудня 2025: яке свято та день в історії

30 грудня у світі – День глобального планування. Також проводять “Фестиваль величезних змін в останню хвилину”. У цей день 1066 року сталася Різанина в Гранаді. У 1903-му – масштабна пожежа в новому театрі в Чикаго. У 1922-му створили СРСР. У 2006-му стратили Саддама Хусейна. У 2023-му армія РФ вдарила ракетами по центру Харкова, зруйнувавши, зокрема, Kharkiv Palace.

Свята та пам’ятні дати 30 грудня

30 грудня у світі – День глобального планування.

Також сьогодні: День соди, День бекону, у світі проводять “Фестиваль величезних змін в останню хвилину”.

30 грудня в історії

30 грудня 1066 року відбулася Різанина в Гранаді: мусульманський натовп вбив більшу частину єврейського населення міста, близько 4000 осіб. На той час Гранада була мусульманським містом на території сучасної Іспанії.

При цьому місцеве єврейське населення за часів мусульманського завоювання (початку VIII століття) навіть підтримувало його, та й далі тривалий час представники різних релігій ставилися одне до одного цілком терпляче. Ситуація почала значно погіршуватися на початку другого тисячоліття із загостренням подій Реконкісти (християнських військових походів проти маврів з метою звільнити від іновірців землі на Піренейському півострові). Недовіра мусульман зростала до будь-яких іновірців. Проте це не було повсюдним явищем. Так, у тодішнього правителя Гранади візиром був єврейський філософ та вчений Юсуф ібн Нагрелла. Причому Юсуф був сином попереднього візира правителя, тобто нічого незвичайного у подібному призначенні іновірця на високу державну посаду в Гранаді не було. Є різні версії того, чим саме не догодив населенню Гранади Юсуф ібн Нагрелла, – від того, що він був “надто гордим” до ворожих наклепів і навіть версії, що візир хотів відкрити ворота міста ворогові. Хай там як, 30 грудня 1066 року натовп штурмом узяв палац у Гранаді, де Юсуф переховувався від народного невдоволення. Ненависного візира вбили та розіп’яли. Але на цьому не зупинилися – за Юсуфом мусульмани стали вбивати його єдиновірців. Того дня загинуло 1500 єврейських сімей (4000 осіб). Лише небагатьом вдалося втекти (серед них були дружина та син Юсуфа).

30 грудня 1922 року відбувся І з’їзд рад СРСР, на якому делегати від РРФСР, УРСР, Білоруської СРР та Закавказької СФРР затвердили проєкти декларації та договору про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Докладніше.

30 грудня 1975 року помер сотник УНР та активний діяч української еміграції Іван Липовецький. Докладніше.

30 грудня 2006 року стратили Саддама Хусейна. Докладніше.

30 грудня 2023 року армія РФ близько 19-ї години вечора завдала ракетних ударів по центру Харкова. Одна з ракет влучила в готель “Kharkiv Palace”, частково зруйнувавши будівлю. Докладніше.

Церковне свято 30 грудня

30 грудня вшановують пам’ять мучениці Анисiї. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 30 грудня дерева вкриті інеєм, то морозів найближчим часом не буде.

Яка погода 30 грудня – таким буде й травень.

Що не можна робити 30 грудня

Не можна займатися рукоділлям, шити та в’язати.

Не можна ображати інших і відмовляти в допомозі.