Сегодня 30 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 30 декабря

30 декабря в мире – День глобального планирования.

Также сегодня: День соды, День бекона, проводят «Фестиваль огромных перемен в последнюю минуту».

30 декабря в истории

30 декабря 1066 года произошла Резня в Гранаде: мусульманская толпа убила бОльшую часть еврейского населения города, около 4000 человек. В то время Гранада была мусульманским городом на территории современной Испании.

При этом местное еврейское население во времена мусульманского завоевания (начала VIII века) даже поддерживало его, да и дальше длительное время представители разных религий относились друг к другу вполне терпимо. Ситуация стала значительно ухудшаться в начале второго тысячелетия с обострением событий Реконкисты (христианских военных походов против мавров с целью освободить от иноверцев земли на Пиренейском полуострове). Недоверие мусульман росло к любым иноверцам. Однако это не было повсеместным явлением. Так, у тогдашнего правителя Гранады визирем был еврейский философ и ученый Юсуф ибн Нагрелла. Причем Юсуф был сыном предыдущего визиря правителя, то есть ничего необычного в подобном назначении иноверца на высокий государственный пост в Гранаде не было. Есть разные версии того, чем именно не угодил населению Гранады Юсуф ибн Нагрелла, – от того, что он был «слишком гордым» до вражеских наветов и даже версии, что визирь хотел открыть ворота города врагу. Как бы там ни было, 30 декабря 1066 года толпа штурмом взяла дворец в Гранаде, где Юсуф скрывался от народного недовольства. Ненавистного визиря убили и распяли. Но на этом не остановились – вслед за Юсуфом мусульмане стали убивать его единоверцев. В тот день погибли 1500 еврейских семей (4000 человек). Лишь немногим удалось скрыться (среди них были жена и сын Юсуфа).

30 декабря 1903 года произошел пожар в театре «Ирокез» в Чикаго. Подробнее.

30 декабря 1922 года состоялся I съезд советов СССР, на котором делегаты от РСФСР, УССР, Белорусской СРР и Закавказской СФРР утвердили проекты декларации и договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Подробнее.

30 декабря 1975 года умер сотник УНР и активный деятель украинской эмиграции Иван Липовецкий. Подробнее.

30 декабря 2006 года казнили Саддама Хусейна. Подробнее.

30 декабря 2023 года армия РФ около 19 часов вечера нанесла ракетные удары по центру Харькова. Одна из ракет попала по гостинице «Kharkiv Palace», частично разрушив здание. Подробнее.

Церковный праздник 30 декабря

30 декабря чтят память мученицы Анисии. Подробнее.

Народные приметы

Если 30 декабря деревья покрыты инеем, то морозов в ближайшее время не будет.

Какая погода 30 декабря – таким будет и май.

Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя заниматься рукоделием, шить и вязать.

Нельзя оскорблять других и отказывать в помощи.