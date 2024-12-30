Сегодня 30 декабря: какой день в истории

30 декабря год назад армия РФ ударила ракетами по центру Харькова, разрушив, в частности, Kharkiv Palace, а следом запустила еще и «Шахеды». В 2006 году в этот день казнили Саддама Хусейна. В 1922-м создали СССР. В 1903-м произошел масштабный пожар в новом театре в Чикаго, погибли 602 человека.

Праздники и памятные даты 30 декабря

30 декабря в мире – День глобального планирования.

В предпоследний день года в мире проводят «Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту».

Также сегодня: День соды и День бекона.

30 декабря в истории

30 декабря 1903 года произошел пожар в театре «Ирокез» в Чикаго. Подробнее.

30 декабря 1922 года состоялся I съезд советов СССР, на котором делегаты от РСФСР, УССР, Белорусской СРР и Закавказской СФРР утвердили проекты декларации и договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Подробнее.

30 декабря 1975 года умер сотник УНР и активный деятель украинской эмиграции Иван Липовецкий. Подробнее.

30 декабря 2006 года казнили Саддама Хусейна. Подробнее.

30 декабря 2023 года армия РФ около 19 часов вечера нанесла ракетные удары по центру Харькова. Одна из ракет попала по гостинице «Kharkiv Palace», частично разрушив здание. Серьезно пострадала и гостиница «Харьков» — в том числе помещение редакции МГ «Объектив». Также «прилеты» зафиксировали на улице Гиршмана и в Индустриальном районе. Вскоре полиция сообщила: по центру города били «Искандерами». Одна из ракет ударила по 11-му этажу Kharkiv Palace и сдетонировала на девятом. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в городе повреждены жилые дома, гостиницы, Областная клиническая больница, Областная стоматологическая поликлиника, две городские больницы и транспорт. Пострадали 28 человек, из них 12 оказались в больнице.

Однако и этим захватчики не ограничились. Ночью на 31 декабря, когда в городе еще продолжали ликвидировать последствия предыдущих «прилетов», произошел еще и налет «Шахедов». Обошлось без пострадавших, однако повреждено было отделение банка, Институт метрологии, жилые дома, административные здания и кафе «Франик» в гостинице «Харьков» — прямо на площади Свободы. Всего за три дня мощных «новогодних» обстрелов россияне повредили в Харькове 84 здания, сообщила мэрия. Также на прошедший Новый год оккупанты атаковали четырьмя ракетами С-300 Чугуев – без пострадавших.

Церковный праздник 30 декабря

30 декабря чтят память мученицы Анисии. Она жила в Солуне (Фессалониках) в 285 – 305 годах. И пострадала во время гонений на христиан императора Максимиана. После смерти родителей, воспитавших ее искренней христианкой, Анисия раздала имущество бедным, а сама жила в посте и молитве. В те времена император Максимиан издал эдикт, согласно которому каждый имел право безнаказанно убить христианина. Однажды, когда Анисия шла в храм, ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на языческий праздник солнца. Святая вежливо отказалась, но воин схватил ее и пытался сорвать с головы покрывало. Девушка оттолкнула его, плюнула в лицо и сказала: «Так запретит тебе Господь мой Иисус Христос!» Воин в ярости вытащил меч и убил Анисию. Христиане похоронили мученицу у городских ворот, а над ее могилой соорудили молитвенный дом.

Народные приметы

Если 30 декабря деревья покрыты инеем, то морозов в ближайшее время не будет.

Какая погода 30 декабря – таким будет и май.

Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя заниматься рукоделием, шить и вязать.

Нельзя оскорблять других и отказывать в помощи.