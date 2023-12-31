Мэрия Харькова пересчитала поврежденные здания в городе: данные
Количество строений, поврежденных российскими обстрелами Харькова в течение 29-31 декабря, возросло до 84, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«Больше всего таких зданий в Киевском районе — 70. Также разрушения зафиксированы в Холодногорском, Слободском и Шевченковском районах. В настоящее время насчитывается 71 поврежденный жилой дом. Там было выбито около 950 окон в квартирах, еще 359 – в местах общего пользования», — привели печальную статистику в мэрии.
Коммунальщики уже закрыли около 700 окон. Также закрыли шесть из семи поврежденных крыш.
Еще 13 пострадавших зданий в городе — нежилые. Там вылетело 290 окон, повреждены две крыши.
«Коммунальные службы ремонтируют фасады, крыши, закрывают выбитые окна и двери. Работы продолжаются», — подчеркнули в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 17:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество строений, поврежденных российскими обстрелами Харькова в течение 29-31 декабря, возросло до 84, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".