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Мерія Харкова перелічила пошкоджені будівлі в місті: дані

Події 17:33   31.12.2023
Оксана Горун
Мерія Харкова перелічила пошкоджені будівлі в місті: дані

Кількість будівель, пошкоджених російськими обстрілами Харкова протягом 29-31 грудня, зросла до 84, повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Найбільше таких будівель у Київському районі – 70. Також руйнування зафіксовані в Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах. На цей час налічується 71 пошкоджений житловий будинок. Там було вибито близько 950 вікон у квартирах, ще 359 – у місцях загального користування“, — навели сумну статистику в мерії.

Комунальники вже закрили близько 700 вікон. Також закрили шість із семи пошкоджених дахів.

Ще 13 постраждалих будівель у місті – нежитлові. Там вилетіло 290 вікон, пошкоджені два дахи.

“Комунальні служби ремонтують фасади, дахи, закривають вибиті вікна та двері. Роботи продовжуються”, – підкреслили в міськраді.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість будівель, пошкоджених російськими обстрілами Харкова протягом 29-31 грудня, зросла до 84, повідомила пресслужба Харківської міськради".