Мерія Харкова перелічила пошкоджені будівлі в місті: дані

Кількість будівель, пошкоджених російськими обстрілами Харкова протягом 29-31 грудня, зросла до 84, повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Найбільше таких будівель у Київському районі – 70. Також руйнування зафіксовані в Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах. На цей час налічується 71 пошкоджений житловий будинок. Там було вибито близько 950 вікон у квартирах, ще 359 – у місцях загального користування“, — навели сумну статистику в мерії.

Комунальники вже закрили близько 700 вікон. Також закрили шість із семи пошкоджених дахів.

Ще 13 постраждалих будівель у місті – нежитлові. Там вилетіло 290 вікон, пошкоджені два дахи.

“Комунальні служби ремонтують фасади, дахи, закривають вибиті вікна та двері. Роботи продовжуються”, – підкреслили в міськраді.