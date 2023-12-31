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Последствия ночной атаки по Харькову накануне Нового года (видео)

Происшествия 14:37   31.12.2023
МГ "Объектив"
Последствия ночной атаки по Харькову накануне Нового года (видео)

Разрушенные здания в центре, пострадавший ньюсрум медиагруппы «Объектив» и упорная работа харьковских коммунальщиков: последствия российской атаки — в сюжете.

30 декабря россияне атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели около 19:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. Позже выяснили, что враг бил, в том числе, ракетами «Искандер»». Пострадали 28 человек, 12 из них – в больнице. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель «Kharkiv Palace», еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Еще два «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе. Позже — около часа ночи — по городу ударили «шахеды». Все «прилеты» пришлись на центр. Произошли четыре пожара. Обошлось без пострадавших.

Автор: МГ "Объектив"
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 14:37;

  • Корреспондент МГ "Объектив" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушенные здания в центре, пострадавший ньюсрум медиагруппы «Объектив» и упорная работа харьковских коммунальщиков: последствия российской атаки — в сюжете".