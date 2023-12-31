Ночная атака «шахедов»: в центре Харькова произошло 4 пожара (фото, видео)

Ночью 31 декабря, в результате четырех ударов вражеских БпЛА типа «Шахед» по центру Харькова, произошло 4 пожара.

«Общая их площадь составила около 1000 кв. м. Зафиксированы разрушения и повреждения административных, жилых и других построек. 2 очага возгорания уже ликвидированы. Сейчас идет ликвидация пожара на крыше двухэтажного здания», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

По предварительным данным спасателей, погибших или раненых нет.

Напомним, в 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов. О нескольких «прилетах» в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что силы ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА «Шахед». Терехов уточнил, что в результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города. По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, под ударом был Киевский ройон.