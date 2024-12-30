Сьогодні 30 грудня: який день в історії

30 грудня рік тому армія РФ вдарила ракетами по центру Харкова, зруйнувавши, зокрема, “Kharkiv Palace”, а потім запустила ще й “шахеди”. У 2006 році цього дня стратили Саддама Хусейна. У 1922-му створили СРСР. У 1903-му сталася масштабна пожежа в новому театрі в Чикаго, загинули 602 особи.

Свята та пам’ятні дати 30 грудня

30 грудня у світі – День глобального планування.

У передостанній день року у світі проводять “Фестиваль величезних змін в останню хвилину”.

Також сьогодні: День соди та День бекону.

30 грудня в історії

30 грудня 1903 року сталася пожежа в театрі “Ірокез” у Чикаго. Докладніше.

30 грудня 1922 року відбувся І з’їзд рад СРСР, на якому делегати від РРФСР, УРСР, Білоруської СРР та Закавказької СФРР затвердили проєкти декларації та договору про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Докладніше.

30 грудня 1975 року помер сотник УНР та активний діяч української еміграції Іван Липовецький. Докладніше.

30 грудня 2006 року стратили Саддама Хусейна. Докладніше.

30 грудня 2023 року армія РФ близько 19-ї години вечора завдала ракетних ударів по центру Харкова. Одна з ракет влучила в готель “Kharkiv Palace”, частково зруйнувавши будівлю. Серйозно постраждав і готель “Харків” – зокрема приміщення редакції МГ “Об’єктив”. Також “прильоти” зафіксували на вулиці Гіршмана та в Індустріальному районі. Незабаром поліція повідомила: по середмістю били “іскандерами”. Одна з ракет влучила по 11-му поверху “Kharkiv Palace” та здетонувала на дев’ятому. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в місті пошкоджені житлові будинки, готелі, Обласна клінічна лікарня, Обласна стоматологічна поліклініка, дві міські лікарні та транспорт. Постраждали 28 людей, з них 12 опинилися в лікарні.

Однак і цим загарбники не обмежились. Вночі на 31 грудня, коли в місті ще продовжували ліквідовувати наслідки попередніх “прильотів”, стався ще й наліт “Шахедів”. Обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено було відділення банку, Інститут метрології, житлові будинки, адміністративні будинки та кафе “Франік” у готелі “Харків” – просто на площі Свободи. Усього за три дні потужних “новорічних” обстрілів росіяни пошкодили в Харкові 84 будівлі, повідомила мерія. Також на Новий рік окупанти атакували чотирма ракетами С-300 Чугуїв – без постраждалих.

Церковне свято 30 грудня

30 грудня вшановують пам’ять мучениці Анисiї. Вона жила в місті Солуні (Фессалоніки) у 285 – 305 роках. І постраждала під час гонінь на християн імператора Максиміана. Після смерті батьків, які виховали її щирою християнкою, Анисія роздала майно бідним, а сама жила в пості та молитві. У ті часи імператор Максиміан видав едикт, за яким кожен мав право безкарно вбити християнина. Одного разу, коли Анисія йшла до храму, її зупинив воїн-язичник і зажадав, щоб вона пішла на язичницьке свято сонця. Свята ввічливо відмовилася, але воїн схопив її та намагався зірвати з голови покривало. Дівчина відштовхнула його, плюнула в обличчя і сказала: “Так заборонить тобі Господь мій Ісус Христос!” Воїн в люті витягнув меч і вбив Анисію. Християни поховали мученицю поблизу міських воріт, а над її могилою спорудили молитовний будинок.

Народні прикмети

Якщо 30 грудня дерева вкриті інеєм, то морозів найближчим часом не буде.

Яка погода 30 грудня – таким буде й травень.

Що не можна робити 30 грудня

Не можна займатися рукоділлям, шити та в’язати.

Не можна ображати інших і відмовляти в допомозі.