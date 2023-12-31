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Вибиті вікна й розбита техніка: ньюзрум МГ «Об’єктив» пошкодила РФ у Харкові

Репортаж 13:07   31.12.2023
Вікторія Яковенко
Вибиті вікна й розбита техніка: ньюзрум МГ «Об’єктив» пошкодила РФ у Харкові

Внаслідок ракетної атаки на Харків 30 грудня пошкоджено приміщення МГ «Об’єктив».

У приміщеннях компанії ТРК «Simon» вибило вікна. У студії утворилася дірка. В компанії постраждали: ньюзрум МГ «Об’єктив», монтажерні приміщення й інші кабінети. Також розбита деяка техніка.

Приміщення компанії знаходиться у центрі міста. Із початку повномасштабного вторгнення, після перших ракетних ударів по майдану Свободи та ХОВА у 2022 році, «Simon» не виходив в етері.

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Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила в житловий будинок на вулиці Гіршмана. Крім двох влучань по центру Харкова ще два «прильоти» зафіксовано в Індустріальному районі, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 13:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетної атаки на Харків 30 грудня пошкоджено приміщення МГ «Об’єктив».".