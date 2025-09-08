Live
У підприємця хочуть забрати приміщення в Харкові за 1,5 млн грн – чому

Суспільство 13:43   08.09.2025
Вікторія Яковенко
Правоохоронці через суд вимагають повернути Харківській громаді нежитлові приміщення площею 61 кв. м та вартістю понад 1,5 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про об’єкти на вулиці Академіка Проскури. Встановлено, що у 2017 році міськрада ухвалила рішення про приватизацію цих приміщень шляхом викупу приватним підприємцем без проведення аукціону чи конкурсу. Кажуть: це зробили всупереч закону.

«Крім того, орендар не здійснив поліпшень майна на суму не менше 25% його ринкової вартості. Через вказані порушення міська рада втратила можливість продати приміщення за ринковою ціною через відкритий аукціон, де ціна могла зрости понад початкову вартість», – зазначили у прокуратурі.

Там додали, що у 2019 році правоохоронці звернулись до суду з вимогою скасувати рішення міськради та визнати недійсним договір купівлі-продажу.

«Крім того, після викупу приміщень приватний підприємець вніс ці будівлі до статутного капіталу ТОВ, яке, у свою чергу, продало їх іншому підприємству. Усі ці дії відбувалися під час розгляду позову. Прокуратура звернулася з окремим позовом до ТОВ-кінцевого набувача про витребування приміщень на користь територіальної громади. Відкрито провадження. З метою недопущення подальшого відчуження майна суд за заявою прокурора про забезпечення позову наклав арешт на спірні приміщення», – зявили у прокуратурі.

Автор: Вікторія Яковенко
