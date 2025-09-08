Live
У предпринимателя хотят забрать помещения в Харькове за 1,5 млн грн — почему

Общество 13:43   08.09.2025
Виктория Яковенко
Правоохранители через суд требуют вернуть Харьковской громаде нежилые помещения площадью 61 кв. м и стоимостью более 1,5 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об объектах на улице Академика Проскуры. Установлено, что в 2017 году горсовет принял решение о приватизации этих помещений путём выкупа частным предпринимателем без проведения аукциона или конкурса. Говорят: это сделали вопреки закону.

«Кроме того, арендатор не осуществил улучшения имущества на сумму не менее 25% его рыночной стоимости. Из-за указанных нарушений городской совет потерял возможность продать помещение по рыночной цене из-за открытого аукциона, где цена могла вырасти сверх первоначальной стоимости», — отметили в прокуратуре.

Там добавили, что в 2019 году правоохранители обратились в суд с требованием отменить решение горсовета и признать недействительным договор купли-продажи.

«Кроме того, после выкупа помещений частный предприниматель внес эти здания в уставный капитал ООО, которое, в свою очередь, продало их другому предприятию. Все эти действия совершались при рассмотрении иска. Прокуратура обратилась с отдельным иском к ООО-конечному приобретателю об истребовании помещений в пользу громады. Открыто производство. В целях недопущения дальнейшего отчуждения имущества суд по заявлению прокурора об обеспечении иска наложил арест на спорные помещения», — заявили в прокуратуре.

Автор: Виктория Яковенко
