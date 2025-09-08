У предпринимателя хотят забрать помещения в Харькове за 1,5 млн грн — почему
Правоохранители через суд требуют вернуть Харьковской громаде нежилые помещения площадью 61 кв. м и стоимостью более 1,5 млн грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об объектах на улице Академика Проскуры. Установлено, что в 2017 году горсовет принял решение о приватизации этих помещений путём выкупа частным предпринимателем без проведения аукциона или конкурса. Говорят: это сделали вопреки закону.
«Кроме того, арендатор не осуществил улучшения имущества на сумму не менее 25% его рыночной стоимости. Из-за указанных нарушений городской совет потерял возможность продать помещение по рыночной цене из-за открытого аукциона, где цена могла вырасти сверх первоначальной стоимости», — отметили в прокуратуре.
Там добавили, что в 2019 году правоохранители обратились в суд с требованием отменить решение горсовета и признать недействительным договор купли-продажи.
«Кроме того, после выкупа помещений частный предприниматель внес эти здания в уставный капитал ООО, которое, в свою очередь, продало их другому предприятию. Все эти действия совершались при рассмотрении иска. Прокуратура обратилась с отдельным иском к ООО-конечному приобретателю об истребовании помещений в пользу громады. Открыто производство. В целях недопущения дальнейшего отчуждения имущества суд по заявлению прокурора об обеспечении иска наложил арест на спорные помещения», — заявили в прокуратуре.
Читайте также: «У меня приказ стрелять по всем»: суд ждет оккупанта за убийство харьковчан
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, помещение, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «У предпринимателя хотят забрать помещения в Харькове за 1,5 млн грн — почему»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители через суд требуют вернуть Харьковской громаде нежилые помещения площадью 61 кв. м и стоимостью более 1,5 млн грн.".