“У меня приказ стрелять по всем”: суд чекає на окупанта за вбивство харків’ян
Про те, що за вбивство цивільних судитимуть 22-річного військового РФ, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Трагічні події розгорталися 2 березня 2022 року. Тоді родина з Харкова – батьки та двоє їхніх дітей, – 9-річна дівчинка і 17-річний хлопець, захотіли евакуюватись у безпечне місце.
“Рухаючись трасою поблизу села Дементіївка Харківського району, яке на той момент перебувало під контролем окупантів, вони стали жертвами жорстокого воєнного злочину. Військовослужбовець 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії московського військового округу, усвідомлюючи, що перед ним цивільний автомобіль, використовуючи кулемет калібру 12,7 мм, здійснив обстріл транспортного засобу”, – пишуть правоохоронці.
В результаті водій не впорався з керуванням та машина з’їхала з дороги. Коли чоловік знову спробував поїхати, ворог продовжив обстрілювати авто. Цього разу – прицільно.
“На місці загинули батько та його 9-річна донька. Мати та 17-річний син дістали тяжкі поранення, але змогли вибратися з палаючого авто та впасти на землю. Попри це, російський солдат продовжував вести вогонь по автомобілю. Поранені лежали на узбіччі дороги, стікаючи кров’ю. За словами потерпілих, обвинувачений підійшов до них майже впритул і сказав: “У меня приказ стрелять по всем“, – розповіли у прокуратурі.
Мати та її сина вдалося врятувати завдяки перехожим – люди встигли доставити їх до лікарні.
“Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області”, – додали правоохоронці.
Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 11:26
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна