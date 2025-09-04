Live
Чверть мільйона гривень вкрав таксист у Харкові в пасажира-військового

Суспільство 19:08   04.09.2025
Олена Нагорна
За версією слідства, у травні цього року 23-річний мешканець Берестинського району, працюючи таксистом у Харкові, разом зі спільником обікрав на понад чверть мільйона гривень пасажира – українського військового.

Біля станції метро військовий сів у таксі й дорогою попросив зупинитися біля банкомата, щоб зняти гроші з картки. Водій, помітивши, що пасажир не може самостійно виконати операцію, запропонував допомогу. Військовий передав йому картку та телефон вартістю понад 3600 гривень. Прибувши до місця призначення, водій не повернув речі клієнту та зник, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Згодом разом зі своїм 41-річним знайомим таксист зняв із банкомата понад 20 тисяч гривень. У магазинах вони придбали чотири мобільні телефони. Загальна сума збитків, завданих військовому, склала понад 257 тисяч гривень.

Таксисту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їхнє пошкодження), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Його 41-річному спільнику – за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Чоловікам загрожує до 8 років тюрми.

Автор: Олена Нагорна
