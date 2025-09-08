“Будь-якою ціною закріпитися в Куп’янську” прагне РФ – працює елітний спецназ
Про те, до чого вдається армія РФ, щоб захопити Куп’янськ, розповів військовий оглядач Костянтин Машовець.
Аналітик констатував: ситуація у районі Куп’янська залишається для СОУ досить складною. Наразы окупанти намагаються виконати основне завдання, поставлене Генштабом РФ, – будь-якою ціною зайняти місто вже найближчим часом. Прагнучи реалізувати вказівку, росіяни вже змогли просунутися на кілометр уздовж дороги Куп’янськ-Сватове, зазначив Машовець.
Також окупанти атакували в напрямку Лозова-Нова Кругляківка та зайняли на цій ділянці фронту дві лісосмуги.
“А підрозділи зі складу 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії, ймовірно посилені частиною сил 27-ї окремої мотострілецької бригади, зі складу 1-ї танкової армії, після контратак ЗСУ на захід від дороги Р-79 (Куп’янськ – Дворічна) таки зуміли прорватися за неї силами кількох малих штурмових груп, і навіть втримати свої позиції північній околиці Куп’янська, у районі міського кладовища. На даний момент малі штурмові групи противника, що просочилися за дорогу, намагаються втриматися в невеликому підліску, навпроти села Радьківка. Крім того, зафіксовано проникнення кількох малих піхотних груп противника (у тому числі у форматі ДРГ) у північно-західну частину міста”, – уточнив Машовець.
Він наголосив: при цьому військові переодягаються у цивільний одяг, щоб замаскуватися під місцевих жителів.
“Очевидно, командування противника в смузі 6-ї загальновійськової армії, діючи з плацдарму на північ від Куп’янська, де на даний момент сконцентровані його основні зусилля, прагне закріпитися будь-якою ціною в місті. Показовим у цьому відношенні є досить активне використання противником як «елітних груп проникнення» диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) зі складу “спецназу”, – зазначив експерт.
