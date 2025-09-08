«Любой ценой закрепиться в Купянске» пытается РФ – работает элитный спецназ
О том, к чему прибегает армия РФ, чтобы захватить Купянск, рассказал военный обозреватель Константин Машовец.
Аналитик констатировал: ситуация в районе Купянска остается для СОУ достаточно сложной. На данный момент оккупанты пытаются выполнить основную задачу, поставленную Генштабом РФ, – любой ценой занять город уже в ближайшее время. Стремясь реализовать указание, россияне уже смогли продвинуться на километр вдоль дороги Купянск-Сватово, отметил Машовец.
Также оккупанты атаковали в направлении Лозовая-Новая Кругляковка и заняли на этом участке фронта две лесополосы.
«А подразделения из состава 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии, вероятно усиленные частью сил 27-й отдельной мотострелковой бригады, из состава 1-й танковой армии, после контратак ВСУ западнее дороги Р-79 (Купянск – Двуречная), таки сумели прорваться за неё силами нескольких малых штурмовых групп, а также удержать свои позиции на северной окраине Купянска, в районе городского кладбища. На данный момент, просочившиеся за дорогу малые штурмовые группы противника пытаются удержаться в небольшом подлеске, напротив села Радьковка. Кроме того, зафиксировано проникновение нескольких малых пехотных групп противника (в том числе, в формате ДРГ) в северо-западную часть города», – уточнил Машовец.
Он акцентировал: при этом военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться под местных жителей.
«Очевидно, командование противника в полосе 6-й общевойсковой армии, действуя с плацдарма севернее Купянска, где на данный момент сконцентрированы его основные усилия, стремится любой ценой закрепиться в городе. Показательным в этом отношении, есть весьма активное использования противником в качестве «элитных групп проникновения» диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) из состава «спецназа», – отметил эксперт.
